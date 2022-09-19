“الأراضي البيضاء” 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، اليوم (الإثنين)، عن تبقي 90 يوماً على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مكة المكرمة وجدة والدمام.
وأوضح أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
وأضاف أن تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية عند بدء تطبيق الرسوم في مدينة معينة يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة لقيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة.
وبين أنه عند تأخر المالك عن السداد عن الفترة المحددة؛ تُضاف مخالفة جديدة بقيمة 2.5%؛ ما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين، بالإضافة إلى فاتورة الرسوم بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المُسجلة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، مبيناً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض؛ بناءً على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.