نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > “الأراضي البيضاء” 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام
19/09/2022   9:23 م

“الأراضي البيضاء” 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

+ = -
430

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، اليوم (الإثنين)، عن تبقي 90 يوماً على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مكة المكرمة وجدة والدمام.

وأوضح أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

وأضاف أن تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية عند بدء تطبيق الرسوم في مدينة معينة يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة لقيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة.

وبين أنه عند تأخر المالك عن السداد عن الفترة المحددة؛ تُضاف مخالفة جديدة بقيمة 2.5%؛ ما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين، بالإضافة إلى فاتورة الرسوم بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المُسجلة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، مبيناً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض؛ بناءً على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.

"الأراضي البيضاء" 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

"الأراضي البيضاء" 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

"الأراضي البيضاء" 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

“الأراضي البيضاء” 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228251.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.