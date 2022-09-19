برئاسة وزير الخارجية.. وفد المملكة يغادر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ77

يغادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم (الإثنين)، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ليرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.
ويضم الوفد سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل.
وتتناول مشاركة المملكة هذا العام، مناقشة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.
ويشارك وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر، والأردن، والعراق، واليمن، كما سيرأس وزير الخارجية الجانب الخليجي في عددٍ من الاجتماعات الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كل من: الصين، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي. وفق “أخبار 24”.
ويحضر الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما سيحضر الحدث رفيع المستوى عن أزمة “الروهينغا” الذي تنظمه بنغلاديش بحضور رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
كما سيحضر وزير الخارجية القمة العالمية للأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري لفريق أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، والاجتماع الوزاري لخطة العمل العالمية كوفيد ـ 19، واجتماع الطاولة المستديرة لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية المختصة بالغذاء والطاقة والتمويل.