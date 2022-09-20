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جديد المحليات > “النيابة العامة”: السجن 5 سنوات لوافد نقل متسللين من دولة مجاورة إلى داخل المملكة
20/09/2022   6:34 م

“النيابة العامة”: السجن 5 سنوات لوافد نقل متسللين من دولة مجاورة إلى داخل المملكة

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قضت محكمة ابتدائية بالسجن خمس سنوات على وافد عربي قام بنقل متسللين إلى داخل المملكة، فيما قدمت النيابة العامة لائحة اعتراضية على الحكم للمطالبة بتشديده.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة انتهت إلى توجيه الاتهام لوافد من جنسية عربية قام بنقل متسللين من دولة مجاورة إلى المملكة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالاتفاق مع تنظيم إجرامي عابر للحدود على نقل المتسللين من تلك الدولة وتأمين وصولهم إلى وجهتهم في المملكة مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف ريال سعودي، وتم إيقافه وإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية.

ونوه المصدر على ضرورة أن يكون الدخول للمملكة عن طريق الإجراءات النظامية التي وضعتها الدولة وسهلت فيها كافة الطلبات المتعلقة في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

وأكد المصدر على حظر نقل المتسلل للمملكة أو داخلها أو توفير المأوى له أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن هذه السلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة وتقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

“النيابة العامة”: السجن 5 سنوات لوافد نقل متسللين من دولة مجاورة إلى داخل المملكة

جديد المحليات
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