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جديد المحليات > خلال لقائه مبعوث الرئيس الأوكراني.. ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لجهود حل الأزمة سياسيًا
20/09/2022   10:15 م

خلال لقائه مبعوث الرئيس الأوكراني.. ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لجهود حل الأزمة سياسيًا

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم (الثلاثاء)، رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته، نقل رستم اومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفق “أخبار 24”.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

خلال لقائه مبعوث الرئيس الأوكراني.. ولي العهد يؤكد حرص المملكة ودعمها لجهود حل الأزمة سياسيًا

جديد المحليات
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