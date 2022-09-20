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جديد المحليات > وزير “الصناعة” يبحث مجالات التعاون وزيادة الصادرات غير النفطية مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
20/09/2022   10:14 م

وزير “الصناعة” يبحث مجالات التعاون وزيادة الصادرات غير النفطية مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

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عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس (الاثنين)، اجتماعًا مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بحضور مديرته التنفيذية سوزان ليندمان وعدد من كبار المسؤولين.

وبحث الخريف خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، مجالات التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وسبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، فضلًا عن بحث الإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وتستهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأمريكية، والتي شهدت نمواً ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية بتسجيل زيادة بلغت نسبتها 50%. وفق “أخبار 24”.

وحضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية عبدالرحمن القرطاس.

وزير الصناعة والثروة المعدنية

الخريف

وزير “الصناعة” يبحث مجالات التعاون وزيادة الصادرات غير النفطية مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

جديد المحليات
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