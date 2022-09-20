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جديد المحليات > أمير مكة: تحويل “مكتب مشاريع جدة” إلى هيئة يعزز مكانة المحافظة لتكون واجهة حضارية
20/09/2022   10:15 م

أمير مكة: تحويل “مكتب مشاريع جدة” إلى هيئة يعزز مكانة المحافظة لتكون واجهة حضارية

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن قرار مجلس الوزراء بتحويل مكتب مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير جدة يعكس المكانة التاريخية لهذه المدينة كونها بوابة لمكة المكرمة ولقاصديها.

وأوضح اليوم (الثلاثاء) أن القرار سيسهم في تعزيز مكانتها لتكون واجهة حضارية ذات مزايا اقتصادية وثقافية وسياحية فريدة.

ورفع الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي جدة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور القرار. وفق “أخبار 24”.

أمير مكة: تحويل “مكتب مشاريع جدة” إلى هيئة يعزز مكانة المحافظة لتكون واجهة حضارية

جديد المحليات
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