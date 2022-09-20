“الغذاء والدواء” توضح طرق حدوث التسمم بالمبيد والإسعافات الأولية اللازمة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء طرق التسمم بالمبيد وأعراضه، والإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند التعرض له.
وأكدت أن التسمم بالمبيد يمكن أن يكون عن طريق الفم، سواء بتناول الطعام أو الشراب أثناء عملية الرش أو الطعام الملوث بالمبيدات، أو عن طريق ملامسة المبيدات للبشرة، أو عن طريق الاستنشاق المباشر للمبيد.
وأشارت إلى أنه يمكن التعرف على التسمم بالمبيد من خلال بعض الأعراض، والتي تشمل الدوخة والصداع والغثيان والتقيؤ والغيبوبة، بالإضافة إلى صعوبة التنفس وآلام المعدة وتهيج العينين.
وحول الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حالة التسمم بالمبيد، أوضحت أنه يجب الحرص على قراءة ملصق المبيد واتباع التعليمات، ويُفضل الإسراع في نزع الملابس المعرضة للمبيد وغسل الجلد بالماء والصابون حال ملامسته للمبيد، وغسل العينين بماء نظيف لمدة 10-15 دقيقة عند تعرض العينين له.
ونصحت الهيئة بعدم التقيؤ عند ابتلاع المبيد، إلا في الحالات التي تذكر على ملصق العبوة، مشيرة إلى أن المُصاب يُعطى العلاجات الطبية ومضادات التسمم حسب نوع المبيد والأعراض الظاهرة فورًا. وفق “أخبار 24”.
كما نصحت بنقل المريض الذي يواجه صعوبة بالتنفس إلى مكان جيد التهوية، ثم يُنقل للمستشفى أو استدعاء سيارة إسعاف، مع تزويد الطبيب بملصق عبوة المبيد.