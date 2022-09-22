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رياضة > بالفيديو : منتخب الأخضر يتعاون مع لعبة “ببجي موبايل”
22/09/2022   1:24 م

بالفيديو : منتخب الأخضر يتعاون مع لعبة “ببجي موبايل”

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أزاح المنتخب الوطني السعودي الستار، صباح اليوم (الخميس)، عن تعاون يجمعه مع لعبة “ببجي موبايل” الشهيرة.

وغرد الحساب الرسمي للمنتخب الوطني بموقع “تويتر” :”نحن نصل إلى ببجي موبايل! سيكون تعاون المنتخب السعودي لكرة القدم مباشرًا في اللعبة لبضعة أيام، قم بتشجيع الصقور الخضر بطريقة ببجي موبايل”.

ونشر الحساب بهذه المناسبة مقطع فيديو استعرض من خلاله لقطات للاعبي المنتخب ولقطات أخرى خاصة بلعبة ببجي الشهيرة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : منتخب الأخضر يتعاون مع لعبة “ببجي موبايل”

رياضة
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