“البلدية والإسكان” و”الغرف السعودية” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون بينهما

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف السعودية، لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ورعى نائب الوزير المهندس عبدالله البدير توقيع المذكرة، حيث مثّل “الشؤون البلدية والإسكان” المشرف العام على وكالة التطوير التنظيمي والموارد البشرية، نهار آل الشيخ، فيما مثّل اتحاد الغرف السعودية الأمين العام المكلف، حسين العبدالقادر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض “مشروعات مدن متميزة” بالرياض. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت المذكرة توظيف الدراسات والأبحاث والفعاليات والتدريب وبناء قواعد البيانات المشتركة بما يحقق مصلحة الطرفين، بهدف تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وتبادل الخبرات المهنية، والاستفادة من البرامج التدريبية، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات الاستشارية، والتعاون في مجالات الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل.