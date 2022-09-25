خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين في قصر السلام بجدة

استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، في قصر السلام بجدة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورحب خادم الحرمين بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الملك حمد بن عيسى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.
حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعدد من الأمراء. وفق “أخبار 24”.
كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك مملكة البحرين، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.