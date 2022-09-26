“الحج والعمرة” تطلق منصّة “نسك” لتسهيل قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم إلى المملكة

أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الإثنين)، المنصة الحكومية الموحدة “نسك”، لتيسير إجراءات قدوم المعتمرين لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم.
وأضافت الوزارة أن المنصة ستكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن.
وتمكن “نسك” الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبرامج إلكترونيا، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة.
كما تشمل الخدمات المرتقب إطلاقها بالمنصة الدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية، وتمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيا على المعتمرين والزوار، مؤكدة استمرار منصة “مقام” في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حين ضمان انتقال كافة خدماتها إلى “نسك” في مرحلة لاحقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “نسك” تنطلق بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وترتبط بالخدمات المقدمة على “روح السعودية” بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة لهم.