الأعلى منذ سنوات.. “الإحصاء”: ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.8 ألف ريال

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الإثنين)، عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.82 ألف ريال خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو المستوى الأعلى منذ سنوات.
وأوضحت بيانات الهيئة أن نصيب الفرد خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021 كان 20.62 ألف ريال.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني 2022، بلغ ما قيمته 1048 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي وصافي الصادرات (الصادرات مطروحا منها الواردات).