“هيئة النقل”: أكثر من مليون شخص استفادوا من خدمات النقل العام خلال إجازة اليوم الوطني

كشفت الهيئة العامة للنقل عن أعداد المستفيدين من خدمات وسائل النقل العام في المملكة خلال إجازة اليوم الوطني 92.
وأوضحت أن أكثر من 1.1 مليون شخص استفادوا من خدمات وسائل النقل العام في المملكة خلال إجازة اليوم الوطني، حيث استفاد من خدمات تطبيقات نقل الركاب أكثر من مليون مستفيد، خُدِموا عبر أكثر من مليون رحلة خلال الفترة منذ يوم (الأربعاء) حتى (السبت)؛ وذلك من خلال أكثر من 67.4 ألف سائق.
وعلى مستوى نشاط تأجير السيارات، أكدت الهيئة أن أعداد المستفيدين وصلت إلى 41.1 ألف مستأجر، من خلال 28.2 ألف سيارة مؤجرة، فيما استفاد من خدمات العبارات بين جازان وفرسان أكثر من 7200 راكب، ونُقِل أكثر من 1200 سيارة، بينما استفاد من خدمات النقل السككي 67.1 ألف راكب عبر قطار الحرمين، و27.4 ألف راكب عبر قطار الشمال والشرق. وفق “أخبار 24”.