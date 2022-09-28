الطائرة السعودية العاشرة تصل باكستان لإغاثة المتضررين من الفيضانات

وصلت إلى مدينة كراتشي أمس (الثلاثاء)، الطائرة الإغاثية العاشرة، وعلى متنها 30 طنًا من المساعدات الغذائية والإنسانية؛ لإغاثة متضرري الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في باكستان هذا الشهر.
وتشتمل الطائرة على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منها 4.2 ألف فرد، وذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من ولي العهد. وفق “أخبار 24”.
وجرى تسلّم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة، وبهذا بلغ إجمالي حمولة الطائرات العشر المسيّرة ضمن الجسر الجوي السعودي لجمهورية باكستان 420 طنًا، استفاد منها قرابة 53 ألف متضرر.