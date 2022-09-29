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جديد المحليات > “اتحاد الغرف”: 623 مليار ريال حجم التجارة البينية بين المملكة وأمريكا خلال 5 سنوات
29/09/2022   1:20 م

“اتحاد الغرف”: 623 مليار ريال حجم التجارة البينية بين المملكة وأمريكا خلال 5 سنوات

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كشف اتحاد الغرف التجارية أن حجم التجارة البينية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 623 مليار ريال خلال الخمس سنوات السابقة.

وأوضح اتحادالغرف، أن حجم التجارة عام 2021 بلغ نحو 114 مليار ريال بزيادة على العام السابق عليه بنسبة 32%، فيما سجلت الصادرات 53.5 مليار ريال، والواردات نحو 60.5 مليار ريال.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول التي تستقبل صادرات المملكة، والمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول التي تستورد منها المملكة.وفق “أخبار 24”.

وأفاد بأن أهم السلع المصدرة تشمل، منتجات كيماوية عضوية وأسمدة وألومنيوم ومصنوعاته، فيما تستورد المملكة، أجهزة وأدوات آلية وأجزاءها، ومعدات النقل، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.

انفوجرافيك

“اتحاد الغرف”: 623 مليار ريال حجم التجارة البينية بين المملكة وأمريكا خلال 5 سنوات

جديد المحليات
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