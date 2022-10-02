أفضل فرصة لرؤية تفاصيل سطحه.. “فلكية جدة”: الليلة رؤية قمر التربيع الأول في ربيع الأول

يستعد المراقبون لرؤية قمر التربيع الأول لشهر ربيع الأول 1444 بسماء الوطن العربي اليوم (الأحد)، ما يمثل فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.
وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء مائلًا باتجاه الأفق الجنوبي بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وأضاف أنه سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول صباح الغد (الاثنين) عند الساعة 03:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أهم مزايا هذا التوقيت تكمن في ظهور نصف القمر مضيئا ونصفه الآخر مظلمًا، كما أنه يعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي.