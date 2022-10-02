“هيئة العقار”: ضبط أكثر من 4.5 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات وتحليل الأسواق خلال سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الأحد)، ضبط أكثر من 4.5 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال شهر سبتمبر المنقضي.
وتضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية عدم ذكر اسم المعلن وصفته، سواء كانت مالكا أو مفوضا، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار، إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.
وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,155 مخالفة، فيما لا تزال 1,138 مخالفة تحت الإجراء، كما رخصت منصتين عقاريتين إلكترونيتين، ليبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 52 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري إلى 4 نزاعات عقارية خلال سبتمبر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري بلغ 4560 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 305 منشآت عقارية، فيما تلقت خدمة معلن عقاري 3201 طلب، منها 273 للمنشآت، و2928 للأفراد، كما تم تسجيل 973 تفويضًا عقاريًا إلكترونيًا بخدمة التفاويض.