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جديد المحليات > تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك
02/10/2022   8:10 م

تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، رسالة خطية من رئيس التشيك، ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة سفير التشيك لدى المملكة يوراي كوديلك.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين..  خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين..  خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

وفق “أخبار 24”.

تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

جديد المحليات
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