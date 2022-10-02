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جديد المحليات > لتسهيل البحث عن وحدات عقارية.. “إيجار” تبرم 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية
02/10/2022   8:10 م

لتسهيل البحث عن وحدات عقارية.. “إيجار” تبرم 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية

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أبرمت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، اليوم (الأحد)، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، في مقر الهيئة العامة للعقار.

وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين شبكة إيجار ومنصات عقار، وسمات، وشبكة المعرفة العقارية، ومجزية، ووازي، والرصيص، ونفوذ التطوير، وهكتار، ودلّالي، وأساس، وعقارز، وأتار كلاود المرخصة من الهيئة العامة للعقار؛ لتسهيل رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية. وفق “أخبار 24”.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص لتفعيل دورها في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي؛ لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته.

لتسهيل البحث عن وحدات عقارية.. “إيجار” تبرم 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية

جديد المحليات
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