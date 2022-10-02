وكيل وزارة المالية: ميزانية العام المقبل تستهدف تحقيق الاستدامة لمواجهة أي صدمات خارجية بالمستقبل

شارك عدد من المسؤولين والخبراء في لقاء نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” اليوم (الأحد)، لمناقشة لبيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023.
وأكد الوكيل المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية عبدالوهاب البابطين، خلال اللقاء، أنه من المتوقع تحقيق فوائض بالميزانية العام الحالي وعلى المدى المتوسط.
وأوضح أن ميزانية العام المقبل تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لمواجهة أي صدمات خارجية بالمستقبل.
وذكر وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيب، أن الحكومة تسعى لدعم المركز المالي، والذي يؤهل لمواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا وغيرها.
وبمناقشة دور المشاريع الجديدة في المساهمة باقتصاد المملكة، أكد أستاذ الاقتصاد والمدير العام لمركز الدراسات والاستشارات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا سعيد الشيخ، أن المشروعات الجديدة مثل “نيوم” و”أمالا” و”القدية” وغيرها، تستهدف إدخال المعرفة في أي منتج سلعي أو خدمي، وبالتالي تضع تصورًا جديدًا لحياة حضرية وتقديم بنية أساسية تستطيع الشركات من خلالها تقديم سلع وخدمات تحتوي على معرفة متقدمة.
وأضاف أن هذه المشروعات ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي، خاصة مع ما توفره من فرص وظيفية، وتوفيرها التقنيات اللازمة لإنتاج سلع وخدمات تعتمد على الجانب المعرفي، فضلًا عن ما توفره من منتج ثقافي إبداعي عن المملكة، بمنظور غير تقليدي يعطي مردودًا إيجابيًا في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، رأى مدير الاستشارات الاستثمارية في شركة “جي آي بي كابيتال” عبدالله الحامد، أن حث القطاع الخاص على الدخول بقطاعات جديدة، مثل المعادن والسياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، يساعد على استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة المدربة، كما أشار إلى أهمية تمكين المرأة في زيادة دخل الأسرة بشكل عام.
يبدأ الآن #لقاء_مُتمم “قراءات في البيان التمهيدي لميزانية 2023”
##البيان_التمهيدي_لميزانية_2023#لقاء_مُتمم#مُتمم https://t.co/OUHW8Zs3lN
— مركز التواصل والمعرفة المالية (@CFKC_KSA) October 2, 2022