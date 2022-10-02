لوحتان أمر الملك عبدالله بوضعهما في مداخل قصوره تجذبان الزوار في معرض الكتاب

جذبت لوحتان في جناح مركز توثيق سيرة الملك عبدالله زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022.
وذكرت أخصائية الخدمات المرجعية في مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمل الفصّام، أن اللوحتين تضمنتا حكمتين أثارتا اهتمام الملك عبدالله، وأمر بوضعهما في جميع مداخل قصوره في جدة والرياض.
وتضمنت إحدى اللوحتان بيتين من الشعر “إذا طالبتك النفس يوماً بشهوةٍ … وكان عليها للخلاف طريق … فخالف هواها ما استطعت فإنما … هواك عدوٌ والخلاف صديق”. وفق “أخبار 24”.
في حين تضمنت اللوحة الأخرى حكمة تقول: “كن حذرا من الكريم إذا أهنته، ومن العاقل إذا جرحته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته”.