“البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد وتصدير المبيدات عبر بوابة “نما”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، خدمة ترخيص استيراد المبيدات وتصديرها عبر بوابة “نما” الإلكترونية.
وأوضحت أن الخدمة تمكن المستفيد من طلب رخصة استيراد وتصدير المبيدات، بحيث يتمكن المستفيد بعد ذلك من استخراج رخصة استيراد المبيدات وتصديرها.
ويمكن الاستفادة من خلال الدخول إلى النظام، واختيار الخدمة، وقبول التعليمات والشروط الخدمة، ثم تعبئة بيانات الطلب وإرساله، ومراجعته من الجهة المختصة، وأخيرًا الموافقة عليه.
وتشمل شروط الخدمة رقم ترخيص بلدي مع تاريخ الانتهاء، ورقم ترخيص الدفاع المدني مع تاريخ الإصدار، وإحداثيات المستودع، وإحداثيات موقع الشركة. وفق “أخبار 24”.
وتتطلب الخدمة إرفاق عدد من المستندات، تشمل شهادة موثقة للمهندس الزراعي، وصورة من هويته، وكشف الحساب – الملائة المالية، وبيان وسائل النقل وكروت التشغيل (اختياري)، ورخصة ترخيص بلدي للمحل والمخزن، ومرفقات أخرى (اختياري)، وصك ملكية أو عقد إيجار للمستودعات.