بالفيديو الصور.. التعاون يفوز على الهلال بثنائية ويكبده الخسارة الأولى في دوري روشن

حقق نادي التعاون فوزًا ثمينًا على حساب الهلال، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وسجل المحترف البرازيلي ميشيل ديلجادو هدف الهلال في الدقيقة 29 من شوط المباراة الأول.
وأدرك سميحان النابت هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.
وأضاف فهد الرشيدي الهدف الثاني لنادي التعاون بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.
أحداث المباراة
بدأ التعاون المباراة بشكل هجومي وسدد عبد الملك العييري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وأنقذ عبد الله المعيوف مرمى الهلال فرصة هدف مؤكد بعد عرضية خطيرة أبعدها قبل تخطي خط المرمى.
وسجل ميشيل الهدف الأول لصالح الهلال بعد جملة فنية رائعة واستغل تمريرة سعود عبد الحميد وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء كرة سكنت الشباك.
وحاول التعاون تعديل النتيجة لكن المعيوف أنقذ فرصة جديدة مؤكدة من انفراد تام لسميحان النابت لاعب التعاون.
وأدرك سميحان النابت هدف التعادل لنادي التعاون بضربة رأسية رائعة قبل نهاية الشوط الأول.
وحصل لياندر تاوامبا مهاجم التعاون على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على محمد البريك لاعب نادي الهلال في الدقيقة 64 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.
ونجح فهد الرشيدي في تسجيل الهدف الثاني لنادي التعاون بمجهود فردي رائع عند الدقيقة “74” من عمر اللقاء.
ومرر عبد الله الحمدان الكرة إلى موسى ماريغا الذي سدد كرة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقائق الأخيرة سدد ماتيوس بيريرا من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال لكنها مرت بجوار القائم.
وبهذه النتيجة كبد التعاون نظيره الهلال، الهزيمة الأولى هذا الموسم بدوري روشن.
ورفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما توقف رصيد الهلال عند 12 نقطة في المركز الثاني.
أهداف المباراة من زاوية أخرى ⚽️#الهلال_التعاون#SSC pic.twitter.com/suJ0ZbC4qo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022