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جديد المحليات > بالصور.. وزير التجارة يزور المغرب ويبحث مع رئيس الحكومة تعزيز التعاون الاقتصادي
04/10/2022   6:50 ص

بالصور.. وزير التجارة يزور المغرب ويبحث مع رئيس الحكومة تعزيز التعاون الاقتصادي

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بحث وزير التجارة ووزير الإعلام المُكلف الدكتور ماجد القصبي، مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لما يرتقي لطموحات وتطلعات قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور “القصبي” إلى المغرب مع وفد من 14 جهة حكومية، ورجال أعمال يمثلون 62 شركة سعودية لتعزيز العلاقات والتعاون التجاري.

وأوضح القصبي أنه التقى في الرباط بوزير الصناعة والتجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاندماج الاقتصادي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأفريقية، ووزير الشباب والثقافة والاتصال لمناقشة تعزيز العلاقات وتمكين القطاع الخاص لاستثمار الفرص الواعدة. وفق “أخبار 24”.

واطلع مع الوفد المرافق على أعمال شركة أكوا باور في المغرب ومشاريعها الرائدة التي تعكس قدرات الشركات السعودية وفرص الاستثمار المشتركة.

وزير التجارة

وزير التجارة

وزير التجارة

وزير التجارة

بالصور.. وزير التجارة يزور المغرب ويبحث مع رئيس الحكومة تعزيز التعاون الاقتصادي

جديد المحليات
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