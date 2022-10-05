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جديد المحليات > لتوفير فرص عمل.. “السياحة” توقع مذكرات تعاون مع 3 شركات (صور)
05/10/2022   9:55 م

لتوفير فرص عمل.. “السياحة” توقع مذكرات تعاون مع 3 شركات (صور)

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وقعت وزارة السياحة، عدداً من مذكرات التعاون مع 3 شركات؛ وذلك لإعداد الكفاءات الوطنية، والنهوض بقدرات أبناء الوطن وإمكاناتهم، وتوفير فرص عمل في القطاع السياحي.

وأبرمت الوزارة مذكرات تعاون مع شركة الثروة البشرية المحدودة “ثروة”، والشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، وشركة أنيشيال العربية السعودية المحدودة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من توقيع مذكرات التعاون، تفعيل مبدأ الشراكات العامة مع القطاع الخاص، وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع، إلى جانب تعزيز استدامة الكوادر الوطنية في تنمية الاقتصاد المحلي.

 مذكرات التعاون

مذكرات التعاون

مذكرات التعاون

وفق “أخبار 24”.

لتوفير فرص عمل.. “السياحة” توقع مذكرات تعاون مع 3 شركات (صور)

جديد المحليات
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