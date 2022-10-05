حقق المصور الفوتوغرافي السعودي صالح الدغاري، 5 جوائز دولية في مسابقة سيركت كليك الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للتصوير FIAP التي اختتمت أعمالها مؤخراً في ألبانيا والجبل الأسود.
حيث نالت مجموعة من أعماله الفنية في محور الصور الأبيض والأسود الميدالية الذهبية للرابطة الدولية للمصورين الفنيين، والوسام الأزرق من الاتحاد الدولي FIAP، وميدالية صالون اولسيني الفضية، فيما أحرزت مجموعة من أعماله الفنية في محور الصور الملونة، الميدالية الفضية لصالون كورتشي، والميدالية الفضية لصالون ولسيني.
وبلغ عدد الصور المشاركة في محور الأبيض والأسود 736 صورة، كما بلغ عدد المشاركين في المسابقة في جميع المحاور 217 مشاركاً من حول العالم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الدغاري أن المشاركات في المسابقات حول العالم، تجربة تزيد في محصلة الفنان وتحفزه لتقديم أعماله وعرضها للعالم وتمثيل وطنه بشكل لائق عبر تحقيق الجوائز والمراتب الأولى، مؤكداً أن الساحة الفوتوغرافية في المملكة تزخر بالكثير من الأسماء التي تحقق إنجازات متقدمة.