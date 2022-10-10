محافظ الخرج يلتقي رئيس بلدية الهياثم أ/بدر بن عيد الدلبحي

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة ظهر هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/١٤هـ سعادة رئيس بلدية الهياثم أ/بدر بن عيد الدلبحي وذلك بمناسبة تكليفه رئيساً لبلدية الهياثم ، وبرفقه مساعد رئيس بلدية الهياثم أ/ شيبان بن فرج الدوسري.
وقد رحب المحافظ بهم ومباركاً للدلبحي الثقة ومتمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد مؤكداً على دور البلدية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بتعاون الجهات الحكومية ومتطلعاً لبذل الجهد في خدمة مدينة الهياثم .
فيما أعرب الدلبحي عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ وهذه التطلعات التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية .