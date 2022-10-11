وزير الخارجية: لا جوانب سياسية لقرار أوبك+.. والعلاقة مع واشنطن استراتيجية وقديمة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الثلاثاء إن قرار أوبك+ هو قرار اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بالقرار.
وأوضح، وفقاً لـ “العربية”، أن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وأنها تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، والحديث عن تفكيكها عاطفي.
وأضاف أن علاقة المملكة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، وقدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة وأن التعاون العسكري بينهما يخدم مصلحتهما.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وأن الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن، مضيفاً أن الحوار مع إيران لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة.
وقال وزير الخارجية إن العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول ولدى المملكة مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة، معبراً عن أمله في أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حالياً.