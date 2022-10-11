فازت شركة العوالي العقارية بجائزتي أفضل مطور عقاري وأفضل صندوق عقاري استثماري لعام 2022 خلال فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري المقام من 10 – 13 أكتوبر الجاري.
ويجمع المعرض نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين والشركات العقارية والإسكان ويسلّط الضوء على الدور المؤثر للقطاع لتنويع مصادر الاستثمار وفق رؤية 2030، وفرص المشاريع السكنية والتجارية.
وتستقبل العوالي العقارية – باعتبارها الراعي الماسي للمعرض – زوار الحدث الممتد على مدار 4 أيام، ضمن جناحها حيث تعرض أبرز المشاريع السكنية الجارية والمرتقبة، مع تطوير الوحدات السكنية العصرية المواكبة للتقنيات الحديثة واحتياجات العميل .
وأوضح الرئيس التنفيذي سليمان الرميح أن للشركة دوراً بارزاً لتحفيز القطاع العقاري بالمملكة، وأن الفوز كأفضل مطور عقاري 2022م دليل على أهدافنا الطموحة لدعم السوق العقارية والارتقاء بسبل معيشة ساكنيها، بمنحهم مجمعات عالية الجودة والموثوقية والحرفية.وفق “أخبار 24”.
وأكد الرميح أن الجوائز تبرهن على التزام الشركة الجاد والمستمر بتنويع مجالات العقار بتشييد مشاريع سكنية فريدة إقليميا ومحلياً وعالمياً، حيث أطلقت مؤخراً صناديق استثمارية بعوائد ربح عالية.