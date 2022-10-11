“إيجار”: توثيق 4.5 مليون عقد في الشبكة الإلكترونية حتى نهاية سبتمبر

كشف برنامج “إيجار” عن تجاوز العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية إلى لخدمات الإيجار أكثر من 4.5 مليون عقد، فيما سجل المؤشر الإيجاري نحو 4 ملايين صفقة إيجارية حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت مساء اليوم (الثلاثاء).
وأكد مدير علاقة كبار العملاء في “إيجار” عبد الرحمن السنان خلال الورشة التي أقيمت ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري، أن عقود الإيجار السكنية الموثقة تجاوزت 3.8 مليون عقد، بينما التجارية أكثر من 700 ألف عقد.
وأضاف أن “إيجار” تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع بما يحقق التوازن ويعزز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى تقديم خيارات وأدوات إلكترونية تمثل قيمة مضافة في القطاع العقاري، وتتمثل في خدمات: الاستلام والتسليم الإلكتروني، والسلوك الإيجاري لتقييم التجربة الإيجارية، والمؤشر الإيجاري، وتسجيل العقود من خلال المنصات العقارية، وتوثيق العقود عبر منصة سكني.