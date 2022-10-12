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جديد المحليات > “العدل”: 90 ألف مستفيد من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي
12/10/2022   2:26 م

“العدل”: 90 ألف مستفيد من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي

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أعلنت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدمات منصة تراضي خلال شهر سبتمبر المنصرم بلغ نحو 90 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة أن المنصة مكنت المستفيدين من إنهاء خلافاتهم وتسويتها وديًا وتوثيقها دون الحاجة لزيارة المحاكم؛ إذ يتم ذلك بشكل رقمي “عن بُعد” عبر منصة تراضي.
وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات الصلح المنعقدة خلال نفس الشهر بلغت نحو 58 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي.
وأشارت إلى أن المنصة أسهمت في رفع العبء عن أطراف النزاع من مشقة الحضور إلى المحاكم أو مكاتب الصلح، وكذلك مكنت المستفيدين من الاطلاع على الطلبات الخاصة بهم والوثائق التابعة لهم إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن وثائق الصلح الصادرة عن “تراضي” تعد سندات تنفيذ يمكن التقدم بها إلى قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاقات المدونة بالوثيقة.

“العدل”: 90 ألف مستفيد من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي

جديد المحليات
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