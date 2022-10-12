أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الـ 11

تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – تنطلق بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشر بالفترة مابين 27-29 من الشهر الجاري تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال مدينة الرياض .
وتنطلق البطولة بمشاركة ما يقارب (350 ) رأس من الخيل العربية المنتجة في المملكة، والتي تتنافس في عروض الجمال على مدار ثلاثة أيام.
وتعتبر البطولة من أهم البطولات المحلية لاهتمامها بالخيل التي ولدت ونشأت بالمملكة والتي جاءت استكمالا لاهتمامات القيادة في دعم قطاع الخيل العربية ورياضة الفروسية بشكل عام.
وقد أكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الإعدادات في مركز المرتجز للفروسية لإستقبال البطولة ويعتبر مركز المرتجز أحد الأندية الخاصة بالفروسية التي تمتلك إمكانيات ضخمة وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الخيل.