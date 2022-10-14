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جديد المحليات > “سعود الطبية”: 8 فوائد لحليب الأم للأطفال.. بينها مقاومة العدوى والمرض
14/10/2022   7:21 ص

“سعود الطبية”: 8 فوائد لحليب الأم للأطفال.. بينها مقاومة العدوى والمرض

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حددت مدينة الملك سعود الطبية، فوائد حليب الأم للأطفال وفي مقدمتها تحقيق الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

وبيّنت المدينة، أن حليب الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الـ 6 أشهر الأولى، كما يساعده على مقاومة العدوى والمرض حتى في وقت لاحق من الحياة.

وأشارت إلى أنه يحتوي أيضاً على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل تزامناً مع تطور الجهاز المناعي، ويُقلل من خطر السمنة على المدى البعيد، إلى جانب المساعدة على تطور العينين والفك والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى.

حليب الام

وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية”: 8 فوائد لحليب الأم للأطفال.. بينها مقاومة العدوى والمرض

جديد المحليات
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