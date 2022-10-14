أقام الأولمبياد العالمي للروبوت مسابقة للسنة الثالثة على التوالي في الرياض أمس (الخميس)، وبالتعاون مع واحة الملك سلمان للعلوم كمنظم شريك وبمشاركة منظمة WRO العالمية التي تهدف إلى إظهار إبداع الشباب وتنميته في مجال البرمجة بمنهجية Stem ومجال روبوت الذكاء الاصطناعي.
وأوضح مدير تصفيات سابك للأولمبياد العالمي للروبوت، الدكتور أيمن البركاتي، أن عنوان الموسم الحالي هو “روبوتي صديقي”، ويرمز إلى أهمية وجود الروبوت في جميع مناحي الحياة مثل الصحة والبيئة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن البطولة عبارة عن 8 فئات مُقسمة إلى 3 أقسام، تحديات حلبات المهام، فئة المشاريع المفتوحة متعلقة بالابتكار، والنسخ الافتراضي والتي هي بمبادرة سعودية من خلال شركة الذكاء القابضة الشريك للمنظمة من خلال النسخة الافتراضية، وبمشاركة 13 منطقة في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وكشف أحد المشاركين في المسابقة أنه ولأول مرة أقيمت مسابقة “التنس” من فئة السبورت.
من جانبها أوضحت عمشاء القحطاني مُحكمة في التصفيات النهائية أن سياسة التحكيم ترتكز على قوانين مطروحة من شركة “ليقو”، و”الأولمبياد العالمي للروبوت”، ومن ذلك يتم تنفيذ ثلاث جولات للطلاب لتحقيق نتيجة عادلة.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم، تتأهل ثماني فرق مُشاركة في تصفيات الأولمبياد في يومها الأخير؛ لتُمثل منتخب المملكة لكل الفئات إلى النهائيات العالمية في ألمانيا من أصل 97 دولة.