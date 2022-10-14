ارتفاع أسعار النفط 2% بسبب تراجع مخزونات الديزل قبل الشتاء

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنحو 2% أمس (الخميس)، حيث أدت المستويات المنخفضة لمخزونات الديزل قبل فصل الشتاء لعمليات شراء، وحولت مسار الخسائر المبكرة التي أعقبت ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين التي فاقت التوقعات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بـ 2.12 دولار إلى 94.57 دولار للبرميل، بزيادة 2.29 %، فيما زاد الخام الأمريكي الخفيف 1.84 دولار أي 2.1 % إلى 89.11 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر إلى 106.1 مليون برميل؛ وهو أدنى مستوى منذ مايو، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونا برميل.
ودفع ذلك المستثمرين إلى تجاهل زيادة مفاجئة لمخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل، وزيادة أكبر من المتوقع بنحو 10 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام.وفق “أخبار 24”.