“الداخلية” تستعرضُ في “جيتكس” عددَ عمليات “أبشر” منذ بداية العام

استعرضَت وزارةُ الداخلية – خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي – العديدَ من الإنجازات التقنية والرقمية، التي حقَّقَتها.
وأعلنت الوزارة تنفيذَ منصة “أبشر” خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2022م، 21.5 مليون عملية إلكترونية؛ وذلك بمعدل تجاوز 79 ألف عملية يومياً، وفَّرَت للمواطنين والمقيمين خدمات إلكترونية متكاملة.
وتقدم أبشر نحو 350 خدمة إلكترونية يستفيدُ منها أكثر من 26 مليون هوية رقمية، حيث أصدرت وجدَّدت 846 ألف جواز سفر سعودي، وأصدرت وجدَّدت 5 ملايين إقامة، كما أكملت إصدار 2.3 مليون تأشيرة خروج وعودة، وتمديد 1.7 مليون تأشيرة خروج وعودة، وإلغاء 123 ألف تأشيرة خروج نهائي، ونقلت خدمات 599 ألف مقيم.
وأكملت تنفيذ 453 ألف طلب تقرير مقيم، وإصدار 23 ألف تفويض استقبال للقادمات للعمل، وأصدرت 632 ألف طلب تفويض قيادة، وتجديد 1.3 مليون رخصة قيادة. وفق “أخبار 24”.
كما نفذت 588 ألف ورقة إصلاح، وجدّدت أكثر من مليون رخصة سير مركبة، إضافة إلى إسقاط 182 ألف مركبة تالفة، ونفَّذت 114 ألف مبايعة مركبة، و64 ألف عملية استفسار عن صلاحية تأمين المركبات.
ونفَّذت الوزارة عبر “أبشر” 736 ألف عملية في خدمة “بياناتي”، و105 آلاف عملية تحقق من صلاحية الهوية، كما تم إصدار سجل الأسرة لـ162 ألف فرد، وتجديد الهوية إلكترونياً لـ66 ألف مواطن، وتقديم 15.7 ألف تعريف بفرد الأسرة، ونفَّذت 5.4 مليون طلب توصيل بالبريد، وأكملت تنفيذ 50 ألف استفسار عن البصمة.
وأوضحت الداخلية أنها تعمل عبر “أبشر” على التوسُّع في الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر، حيث دشَّنَت مؤخراً العديدَ من الخدمات، منها؛ خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً، وخدمة الكفالة الإلكترونية للشرط، وخدمة إذن التنقُّل بالسـلاح الناري، وخدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص، وخدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.