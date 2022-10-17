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جديد المحليات > مصادر : أكثر من 44 مليون خسائر تغيب العمالة الإندونيسية بالعام الجاري
17/10/2022   6:24 م

مصادر : أكثر من 44 مليون خسائر تغيب العمالة الإندونيسية بالعام الجاري

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أفصحت مصادر خاصة في المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام عن أن نسبة حالات تغيّب العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية في 17 شركة تابعة للمجلس، بلغت 67.14% خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وأكدت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الخسائر المتوقعة الناجمة عن تغيب العمالة الإندونيسية خلال العام الجاري، تُقدر بأكثر من 44 مليون ريال سعودي، دون احتساب قيمة التأشيرة، وإقامة العمل.

فيما تحل الجنسية الأوغندية في المرتبة الثانية من ناحية تغيب عمالتها بحسب المصادر التي تشير إلى أن نسبة تغيبها عن العمل بلغت نحو 16% خلال فترة شهر أغسطس من العام الجاري.

وقدرت المصادر ذاتها الخسائر المتوقعة التي فرضها غياب تلك العمالة الأوغندية عن العمل بنحو 8 ملايين ريال، خلال العام الجاري، مع الأخذ بالاعتبار عدم احتساب القيمة الخاصة في تأشيرة العمالة، أو حتى مقابل الإقامة.

وتفيد المصادر بأن التغيب من قبل العمالة بمختلف الجنسيات يجري بطرق متعددة، ومنظمة، ما يضمن لتلك العمالة مردودا ماليا أكبر من الذي تحصل عليه في وظائفها التي استُقدمت من أجلها.

مصادر : أكثر من 44 مليون خسائر تغيب العمالة الإندونيسية بالعام الجاري

جديد المحليات
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