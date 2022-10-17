رصد 112 إعلانًا مخالفًا وإلغاء تراخيص مواطنين مكنوا مقيمين من ممارسة نشاط الإعلان

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ 98 فردًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”.
وأوضحت الهيئة أنها ألغت عددًا من التراخيص التي صدرت لمواطنين مكنوا مقيمين مخالفين للأنظمة من استغلال تراخيصهم وممارسة نشاط الإعلان، وتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت مواصلة رصدها المستمر منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة. وفق “أخبار 24”.
وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات، لافتة إلى أنه يمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام“.