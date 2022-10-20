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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: 9 خطوات لاستخدام قطرات العيون بشكل سليم
20/10/2022   7:15 ص

“الغذاء والدواء”: 9 خطوات لاستخدام قطرات العيون بشكل سليم

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها وضع قطرات العيون بشكل سليم.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب الانتظار لمدة 5 دقائق على الأقل قبل وضع كل نوع من القطرات، في حالة استخدام أكثر من نوع في نفس الوقت، والتأكّد من تاريخ الصلاحية مع مراعاة تاريخ فتح العبوة، حيث يفضّل وضع ملصق بتاريخ الفتح عليها.

وأكّدت على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل وضع القطرة، إلى جانب رج العبوة جيداً قبل فتحها إن كان مذكوراً عليها ذلك، ثم رفع الرأس إلى الخلف مع النظر إلى أعلى، مع جذب الجفن السفلي برفق إلى أسفل ووضع قطرة واحدة فقط. وفق “أخبار 24”.

كما شدّدت على عدم ملامسة القطارة للعين أو الرموش لمنع انتقال البكتيريا إليها، ثم القيام بإغماض العينين برفق مع الضغط بالإصبع على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة، وفي النهاية يجب الحرص على غلق العبوة جيداً، وحفظها حسب التعليمات المذكورة في نشرة الدواء.

الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: 9 خطوات لاستخدام قطرات العيون بشكل سليم

جديد المحليات
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