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جديد المحليات > بالصور.. وصول “الصقور السعودية” بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس
20/10/2022   9:53 م

بالصور.. وصول “الصقور السعودية” بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس

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وصل فريق الصقور السعودية، اليوم (الخميس)، إلى المملكة بعد تقديمه عروضاً جوية خلال مشاركته في حفل افتتاح المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في جمهورية تونس.

وقدم الفريق عروضاً جوية متنوعة منها رسم تشكيلات متنوعة في سماء مطار النفيضة الدولي بمدينة الحمامات التونسية؛ وذلك بحضور المشاركين في المعرض، وسفير المملكة لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ونائب القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن طلال الغامدي.

يُذكر أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.

وصول "الصقور السعودية" بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس وصول "الصقور السعودية" بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس وصول "الصقور السعودية" بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس وصول "الصقور السعودية" بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وصول “الصقور السعودية” بعد تقديمها عروضاً جوية بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس

جديد المحليات
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