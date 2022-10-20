دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من عام 2022م؛ وذلك في موعدٍ أقصاه 31 أكتوبر الجاري.
وحثت الهيئة المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية عن طريق موقعها الإلكتروني أو تقديمها والسداد من خلال تطبيقها للهواتف الذكية؛ وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن عدم تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات. وفق “أخبار 24”.