“سكني” يعلن عن تسليم 532 وحدة سكنية في “بوفارديا سيتي” بجدة

أعلن برنامج سكني، عن تسليم 532 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من مشروع “بوفارديا سيتي” بضاحية الجوهرة في محافظة جدة.
وأوضح البرنامج أن مشروع “بوفارديا سيتي” بالشراكة مع برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار ” سكني”، إلى أن المشروع يقع في ضاحية الجوهرة شمال جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويوفر المشروع ما يزيد على 2.6 ألف وحدة سكنية، والتي تصل مساحاتها إلى 221 متراً مربعاً، بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، ويراعي المشروع احتياجات المواطنين من مرافق خدمية ورياضية وترفيهية، ومسطحات خضراء وحدائق عامة ومساجد. وفق “أخبار 24”.
وأوضح البرنامج، أنه من المتوقع أن يتم تسليم المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها “سكني”.