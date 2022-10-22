استعرض الأمن العام أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت ما بين السطو على المنازل ونقل المخالفين.
وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 6 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي، من كبار السن وادعاء مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية، واستبدالها ببطاقات مشابهة والاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه ألقي القبض على 4 مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة ما فيها من مجوهرات ومقتنيات، ومواطن قام بنقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية، تنكر أحدهم بزي نسائي، كما أطيح بمواطن اعتدى بالصدم العمد على مقيم في فناء إحدى الجهات والهروب من الموقع نتج عنه إصابة خفيفة.
#الأمن_العام يستعرض أبرز #الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً#تم_القبضhttps://t.co/sJWgcbYKHN pic.twitter.com/rn7PkR5LpC
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 22, 2022