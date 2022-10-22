المملكة تستضيف غداً اجتماعات الدورة الـ 14 لمنظمة “الأرابوساي” واجتماعين للمجلس التنفيذي

تستضيف المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة، ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم (الخميس) المقبل في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، أعمال الدورة الـ 14 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوسـاي) واجتماعَي المجلــس التنفيـــذي (64 و65).
ويشارك في الدورة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة، وعدد من الضيوف والمراقبين من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة الدولية النظيرة.
ويبحث الاجتماع الـ 64 للمجلس التنفيذي تقارير عدة لجان، من أهمها لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة المخطط الاستراتيجي. وفق “أخبار 24”.
كما سيتناول أعضاء المنظمة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة أنشطة المنظمة والإجراءات المتخذة، وتقرير رئيس المجلس عن الوضع المالي للمنظمة، إلى جانب تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي عن إنجازاتها للفترة (2018 – 2023م)، إضافة إلى اعتماد المخطط الاستراتيجي للفترة (2023 – 2028م)، وإقرار برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي لها.