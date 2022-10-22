“الصناعة” تنظم 3 جلسات حوارية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، غداً (الأحد)، 3 جلسات حوارية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ ضمن معرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام وجاذب للاستثمار.
وتنطلق الجلسات بكلمة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومشاركة 15 متحدثاً؛ للحديث عن الاستراتيجية التي ستقفز بأعداد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035، وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال؛ لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع بحلول 2030.
وتعمل الاستراتيجية على مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، وقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، إلى جانب وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة. وفق “أخبار 24”.
وتحمل الجلسة الحوارية الأولى عنوان “توطين الصناعة في المملكة”، والجلسة الثانية “التكامل في القطاع الصناعي”، والجلسة الثالثة تحت عنوان “الاستثمار في القطاع الصناعي”.
وعقب الانتهاء من الجلسات الحوارية سيتم افتتاح معرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ للاطلاع على كيفية تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، واستمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن.