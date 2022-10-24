“صندوق الاستثمارات” يعلن عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الإثنين)، عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80% له، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة.
وأكد الصندوق أن الشركة تهدف لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
وأشار إلى أن الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، سيسهم في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالمياً لتداول الائتمان الكربوني في 25 أكتوبر الجاري؛ وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة، متوقعاً أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد نائب محافظ الصندوق يزيد الحميّد، أن الشركة سيكون لها دور هام في تعزيز جهود الصندوق في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة، المهندس خالد الحصان، إلى أنهم يفخرون باستمرارهم في تحفيز مختلف المنشآت على تبنّي نهج الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية في السوق المالية السعودية؛ وذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر شفافية.