أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال “HPDC” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – وشركة برازيل فودز”BRF”، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة في المملكة لرفع السعة الإنتاجية عبر سلسلة القيمة لقطاع الدواجن، والمساهمة في توطين قدرات تصنيع المواد الغذائية والمنتجات الحلال.
ويهدف المشروع لإطلاق العمليات التصنيعية للشركة عبر سلسلة إنتاج الدواجن في المملكة، وزيادة العرض من منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة؛ للمساهمة في تعزيز توطين التقنية والمعرفة من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدف الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 80% بحلول 2025، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى توطين التقنية والمعرفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للزراعة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وستقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم الدعم اللازم للتأكد من نجاح الشراكة، حيث سيسهم المشروع في رفع التنافسية في السوق المحلي بما ينعكس إيجابياً على ثقة المستهلكين وتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مقبولة. وفق “أخبار 24”.
ويتماشى المشروع المشترك مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والتي تركز على تطوير وتمكين قدرات 13 قطاعاً رئيسياً، من ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة؛ للمساهمة في تحقيق إنتاج غذائي محلي مستدام.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق، اليوم (الإثنين)، شركة تطوير المنتجات الحلال (“HPDC”)؛ بهدف الاستثمار في توطين وتطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة من خلال الشراكة مع شركات رائدة محلياً وعالمياً متخصصة في هذا المجال.