موقف إنساني دفعه لذلك.. مواطن يبادر بتجهيز محل ملابس للمحتاجين والمتعففين بالقصيم

تبنى المواطن ماجد الراقي مبادرة لفتح محل للملابس الجاهزة للمحتاجين والمتعففين من الناس في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم.
وكشف الراقي لـ”أخبار 24″، تفاصيل مبادرته الخيرية، والتي توصل لفكرتها بعد أن طلبت إحدى أخواته اصطحابها لمركز تجاري لتوصيل أحد فساتينها التي لا تحتاجها لإحدى المتعففات، حيث كانت تفضل تسلمه بالسوق لكي لا يُعرف منزلها .
وأضاف أنه عندما قام بإيصال الفستان شاهد فرحة تلك الفتاة مختلطة بحزن بالوقت نفسه، وحينها بدأت الفكرة تتبلور وقام بطرحها على من حوله، مؤكداً أنها لاقت إعجاباً كبيراً، وبالأخص لدى أهالي عنيزة المبادرين بالخير .
وأوضح أنه بعد هذا الموقف، شرع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمحل، ثم قام بعدها بنشر طلبات الملابس النظيفة والجديدة؛ مما اضطره لأخذ مستودع إضافي لتجميع الملابس فيه؛ نظراً لضيق المحل ولكثرة المتبرعين من أهل الخير.
وأكد أنه بهدف تنظيم زوار المحل، أتاح لكل شخص أخذ من 3 أو 4 قطع كحد أقصى؛ وذلك لإعطاء مجال للآخرين، وأوضح أن استقبال الملابس يكون في المحل، وسيتم فرز النظيف منها وعرضها مباشرة، مشيراً إلى أنه يذهب شخصياً لتسلم الملابس من منازل الأشخاص الذين لا يستطيعون الحضور.