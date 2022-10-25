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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني
25/10/2022   10:59 م

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية السنغال الرئيس ماكي سال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل ولي العهد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية السنغال

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية السنغال

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية السنغال

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية السنغال

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

جديد المحليات
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