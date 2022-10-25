ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس الوزراء الباكستاني

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية السنغال الرئيس ماكي سال.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل ولي العهد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وحضر الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
#ولي_العهد يستقبل رئيس وزراء #باكستان ويستعرضان العلاقات التاريخية بين البلدينhttps://t.co/400o7GXDK4 pic.twitter.com/OJO2Po764y
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 25, 2022
#ولي_العهد يستقبل رئيس جمهورية #السنغالhttps://t.co/uy0Xev3rMB pic.twitter.com/LMkrzxFbjt
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 25, 2022
وفق “أخبار 24”.