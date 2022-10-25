“ولادة الدمام ” ينظم حملة توعوية للحد من انتشار الأمراض الوراثية في الشرقية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة التي ينظمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في أقسام النساء على مدى 3 أيام.
وأكد رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، سعد الدوسري، أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المراجعين بأهمية البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والذي يستهدف فحص جميع المواليد في المملكة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية الخطيرة عبر الفحص عن 17 نوعا من الأمراض الوراثية.
وأشار الدوسري إلى أنه العام الماضي 2021م تم إجراء 6.7 ألف فحص للمواليد، فيما بلغ عدد الفحوصات منذ مطلع العام الحالي 2022 م وحتى شهر سبتمبر الماضي 53285.3 ألف فحص.
وبين أن الإحصائيات في المملكة تؤكد أن معدل الإصابة بهذه الأمراض يصل إلى إصابة مولود من بين كل 1000 مولود سنوياً، وتعد نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى مثل أميركا التي تسجل إصابة مولود من بين كل 4000 مولود، فيما تسجل اليابان إصابة مولود من بين كل 7000 مولود.
وأكد أن سبب الارتفاع في المملكة يعود إلى ارتفاع نسبة زواج الأقارب وانخفاض وعي المجتمع بالأمراض الوراثية، مؤكداً أنه منذ 17 عاماً وحتى شهر سبتمبر 2022م بلغ عدد فحوصات المواليد التي أجريت في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام والمستشفيات الطرفية التابعة للمستشفى 121.8 ألف فحص. وفق “أخبار 24”.
وتبين من خلالها إصابة 228 مولودا بتلك الأمراض، بما يعادل حالة إصابة واحد من بين كل 550 طفلا، وذلك بسبب زواج الأقارب بالمنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن آلية فحص المولود تتم من طريق “أخذ قطرات دم من كعب المولود بعد 24 إلى 72 ساعة من الولادة يتم إرسالها إلى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالرياض لفحصها باستخدام أحدث التقنيات. ويتم الاتصال بالأسرة حال اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض التي يتم الفحص عنها.